Nintendo Switch OLED x Zelda Tears of the Kingdom: l'unboxing della console

Con l'arrivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nelle mani della stampa, anche la console ispirata alla prossima avventura di Link raggiunge i primi appassionati.

L'esclusiva Nintendo Switch OLED dorata e arricchita da decorazione a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si presenta in ogni dettaglio in un video unboxing. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato consente di dare uno sguardo approfondito alla versione in edizione limitata della console ibrida di casa Nintendo.

A differenziare il modello a tema The Legend of Zelda da quello tradizionale, troviamo Joy-Con di color oro, con dettagli e decorazioni legati all'immaginario di Tears of the Kingdom. Anche la dock si presenta nella medesima tonalità dei controller, e anche in questo caso l'oggetto riporta loghi e simboli legati al mondo del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Direttamente in apertura a questa news potete visionare il filmato: cosa ve ne pare della console?



La nuova esclusiva Nintendo Switch ambientata a Hyrule sarà disponibile a partire dal prossimo 12 maggio: trovate le nostre prime impressioni sul titolo nella ricca prova di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom firmata disponibile sulle pagine di Everyeye e firmata da Alessandro Bruni.