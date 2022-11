Nintendo Switch OLED ed Xbox Series X in offerta su eBay col nuovo coupon

Con il nuovo coupon di eBay, lanciato quest'oggi e che permette di godere di riduzioni fino al 15% su alcuni prodotti d'elettronica, debuttano anche due offerte molto interessanti su Nintendo Switch OLED ed Xbos Series X.

Di seguito gli sconti:

Nintendo Switch OLED : 292 Euro (349 Euro)

: 292 Euro (349 Euro) Xbox Series X: 479,99 Euro (499 Euro)

Su Nintendo Switch OLED, come si può vedere, il risparmio è molto più corposo rispetto ad Xbox Series X e lo sconto è pari a più di 50 Euro dal prezzo di listino. Per quanto riguarda Xbox Series X, invece, la riduzione è di "soli" 20 Euro.

Per poter godere di tali sconti è necessario inserire il codice "REGALI22", chiaramente senza virgolette, al momento della finalizzazione dell'ordine nell'apposito campo. La consegna e spedizione è garantita a stretto giro di orologio, con possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche indicate direttamente nella scheda prodotto.

Come sempre in questi casi, consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per non perdere le promozioni.