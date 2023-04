Nintendo Switch OLED Zelda Edition: preordini aperti in Italia, anche da GameStop - Aggiornata

Aggiornamento: anche GameStop Italia ha aperto i preordini di Nintendo Switch OLED Zelda Edition al prezzo di 359.98 euro con uscita prevista il 28 aprile. Sul sito di GameStop il prodotto è disponibile per il preorder aperto a tutti, senza code e/o accessi anticipati limitati.

La scorsa settimana i clienti interessati potevano registrarsi su My Nintendo Store per Nintendo Switch Zelda Edition , la console è ora disponibile per il preordine mache hanno ricevuto informazioni via email.Attualmente, questo prodotto è disponibile solo per chi aveva precedentemente registrato il suo interesse. Se lo avevi fatto, ti abbiamo inviato un link speciale all'indirizzo e-mail che hai usato per registrarti.

Questo è quanto si legge nella pagina di Nintendo Switch OLED Legend of Zelda Edition su My Nintendo Store italiano, al momento non è più possibile registrare il proprio interesse e dunque chi non lo ha fatto dovrà attendere che i preorder aprano nuovamente, questa volta si spera per un pubblico più ampio.

Nintendo Switch OLED x The Legend of Zelda esce 28 aprile, il prezzo è fissato a 359.99 euro in Europa, il pacchetto contiene una console Switch OLED e Joy-Con personalizzati ma non una copia di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, il gioco dovrà dunque essere acquistato separatamente. Volete sapere come si presenta questo nuovo hardware? Ecco il video unboxing di Nintendo Switch OLED Zelda Edition, un prodotto destinato a diventare un pezzo da collezione per i fan delle avventure di Link.