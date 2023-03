Nintendo Switch OLED Zelda Edition: quando esce in Italia e quanto costa?

Oltre ai 10 minuti di gameplay di Zelda Tears of the Kingdom che ci hanno offerto un concreto assaggio del prossimo, attesissimo gioco della serie, Nintendo ha confermato che il nuovo Zelda godrà di una versione speciale di Nintendo Switch OLED, pensata appositamente per i fan.

La conferma è arrivata al termine della nuova presentazione di Zelda Tears of the Kingdom, narrata dal producer Eiji Aonuma. Sappiamo già quando esce e quanto costa la Switch OLED targata Zelda? Anzitutto il nuovo modello sarà disponibile a partire dal 28 aprile 2023, dunque alcune settimane prima del lancio del gioco, fissato invece al 12 maggio. Chiaramente la Switch OLED non offre in anticipo il gioco: i due prodotti sono venduti separatamente e si deve dunque attendere la data di lancio di Tears of the Kingdom per metterci le mani sopra.

Per quanto riguarda invece il prezzo, sappiamo che negli Stati Uniti è fissato a 359,99 dollari che, con tutta probabilità, diverranno 359,99 euro in Italia. Se interessati al modello Switch OLED targato Tears of the Kingdom, sul My Nintendo Store è possibile registrarsi in modo così da ricevere via e-mail tutte le informazioni sui preordini.

Nel frattempo le aspettative nei confronti della nuova avventura di Link si fanno sempre più elevate: Zelda Tears of the Kingdom permetterà di cambiare il mondo di gioco e si pone come un capitolo ancora più ambizioso rispetto a quanto mostrato in Zelda Breath of the Wild.