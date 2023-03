Nintendo Switch OLED di Zelda Tears of the Kingdom: c'è già il primo unboxing!

Nintendo ha annunciato ufficialmente il modello di Nintendo Switch OLED basato su Zelda Tears of the Kingdom, con uscita fissata al prossimo 28 aprile, qualche settimana prima dell'uscita del gioco sul mercato. Ma anche se manca ancora un mese al suo debutto, è già arrivato il primo unboxing della console speciale.

Il canale Youtube BeatEmUps mostra infatti in video la Nintendo Switch OLED a tema Zelda Tears of the Kingdom, mostrando nel dettaglio il design e lo stile della piattaforma tiratura limitata e la cura risposta da Nintendo nella creazione di questo specifico modello che fa gola a tutti gli appassionati di The Legend of Zelda. Dalla confezione alla console, passando per i Joy-Con, BeatEmUps passa in rassegna tutte le caratteristiche estetiche del sistema senza tralasciare alcun particolare, mettendo in risalto la bellezza degli artwork riprodotti e lo splendido accostamento di colori bianco e oro.

La Switch OLED ispirata al nuovo Zelda si pone dunque come uno dei modelli più affascinanti in circolazione, destinata a divenire un vero e proprio pezzo da collezione a cui i fan della serie non potranno rinunciare. Dalla console si passa al gioco vero e proprio: la Grande N ha anche mostrato 10 minuti di gameplay di Zelda Tears of the Kingdom, permettendo così ai giocatori di avere un concreto assaggio delle novità e delle potenzialità del prossimo, attesissimo kolossal per Nintendo Switch.