Nintendo Switch OLED di Zelda Tears of the Kingdom è realtà! Ecco data d'uscita e prezzo

Le anticipazioni sul nuovo modello di Nintendo Switch OLED a tema Zelda Tears of the Kingdom trovano ufficialmente conferma dal nuovo, attesissimo Deep Dive confezionato dalla casa di Kyoto per mostrare il gameplay del sequel di Zelda Breath of the Wild.

Il nuovo arrivato nella famiglia delle console ibride della Grande N è caratterizzato da una serigrafia speciale che impreziosisce la dock e il corpo centrale di Switch OLED, per poi essere ripreso dalla colorazione bianca e dorata dei due controller Joy-Con e, ovviamente, dal design della confezione.

Sul fronte delle funzionalità, la nuova Switch in edizione 'zeldesca' non presenta aggiunte di rilievo rispetto alle già note specifiche tecniche di Switch OLED che, lo ricordiamo, differiscono dal modello base di Switch principalmente per la presenza di uno schermo OLED che fornisce un'esperienza di gioco più immersiva, con colori più vivaci e contrasti più elevati.

Il nuovo modello di Nintendo Switch OLED dedicato a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom verrà commercializzato il 28 aprile al prezzo di 359,99 dollari. Dal 12 maggio, invece, sarà disponibile all'acquisto anche lo speciale Pro Controller di Nintendo Switch a tema Zelda Tears of the Kingdom, con annessa custodia 'a tema' che riprende il logo della nuova esclusiva Nintendo. Cosa ne pensate di questa nuova versione di Switch OLED? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di dare un'occhiata al nuovo video gameplay di Zelda Tears of the Kingdom confezionato da Eiji Aonuma per informarci che lo sviluppo del gioco è completo.