Nintendo guarda oltre Switch: nuova console e altri hardware entro... questo secolo!

In attesa del nuovo appuntamento con un Nintendo Direct Mini dedicato alle Terze Parti, la Casa di Kyoto vede il Presidente Shuntaro Furukawa presentare nuovi dettagli legati alla strategia di sviluppo della Grande N.

Il dirigente del colosso videoludico, in particolare, ha voluto evidenziare quattro aree di intervento grazie alle quali espandere il successo sul mercato di Nintendo: merchandise, giochi mobile, cinema e produzioni audio-visive, parchi a tema. Ogni sforzo in questo settore avrà tuttavia come obiettivo quello di accrescere la fascia di pubblico interessata ai software e agli hardware Nintendo.



E su questo fronte, piuttosto prevedibilmente, arriva la conferma che Nintendo Switch non sarà l'ultima console prodotta dalla Casa di Kyoto. A confermarlo, le slide allegate al discorso di Furukawa, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Una di queste, infatti, indica chiaramente riferimenti a un futuro "prossimo sistema da gioco integrato hardware-software". La slide ha attirato una divertita curiosità da parte del pubblico, visto che la dicitura temporale utilizzata, "20XX", se non altro conferma che il nuovo hardware farà la sua comparsa...entro la fine del secolo!

In chiusura, vi ricordiamo che sono in dirittura di arrivo importanti novità in casa Grande N: nel corso della giornata di giovedì 16 settembre sarà infatti trasmesso un nuovo Nintendo Direct Mini. Ovviamente, la Redazione seguirà l'appuntamento in diretta, vi aspettiamo dunque sul Canale Twitch di Everyeye!