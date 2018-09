Nintendo Switch: oltre cinque milioni di unità distribuite in Giappone

Secondo gli ultimi dati diffusi da Famitsu, Nintendo Switch ha superato quota cinque milioni di console distribuite in Giappone, ad oggi il totale raggiunge 5,007,368 pezzi distribuiti dal 3 marzo 2017.

Il dato in questione è aggiornato al 2 settembre, la testata ha anche diffuso l'elenco dei cinque giochi Switch più venduti in Giappone, con Splatoon 2 saldamente in testa con oltre 2.5 milioni di copie:

Splatoon 2 – 2,621,928

Super Mario Odyssey – 1,788,228

Mario Kart 8 Deluxe – 1,738,502

The Legend of Zelda Breath of the Wild – 1,065,780

Kirby Star Allies – 591,721

Buon successo anche per Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe con 1.7 milioni di copie ciascuno, segue distanziato di oltre 700.000 unità The Legend of Zelda Breath of the Wild mentre Kirby Star Allies chiude la classifica con poco più di 590.000 copie vendute da marzo.

Per l'imminente stagione natalizia Nintendo punterà tutto su Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee (in uscita il 16 novembre) e Super Smash Bros Ultimate, in arrivo il 7 dicembre.