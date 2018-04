Nintendo Switch: oltre quattro milioni di pezzi distribuiti in Giappone

DualShockers ha analizzato i dati diffusi da Media Create in Giappone, scopriamo così che in patria Nintendo Switch ha raggiunto quota 4.036.797 console distribuite nel paese del Sol Levante dal 3 marzo 2017 all'8 aprile 2018.

Si tratta di un risultato notevole, raggiunto in appena tredici mesi di presenza sul mercato. Per fare un paragone, PlayStation 4 può contare su 6.626.656 console distribuite dal febbraio 2014, la console Sony ha superato i quattro milioni di pezzi distribuito dopo 38 settimane.

Dopo un periodo di carenza di scorte, Nintendo Switch è ora reperibile in Giappone senza troppi problemi e le vendite si mantengono piuttosto elevate, con una media di 40.000 console distribuite ogni settimana. Un successo destinato a continuare per tutto il 2018 e oltre, almeno secondo il CEO di GameStop, che si aspetta numeri positivi per Switch anche durante l'anno in corso e nel 2019.