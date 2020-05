Nintendo Switch Online: 15 milioni di abbonati, novità in arrivo?

Nintendo Switch Online ha raggiunto quota 15 milioni di abbonati, per l'occasione Nintendo ha fatto il punto della situazione citando anche possibili novità e miglioramenti in vista.

Durante il recente meeting finanziario con gli azionisti, il Presidente Shuntaro Furukawa ha dichiarato che "l'obiettivo è quello di far crescere gli abbonati fornendo loro un servizio di qualità capace di dare un valore aggiunto a Nintendo Switch, rendendo la console ancora più piacevole e conveniente per gli utenti." Il costo contenuto del servizio ha ovviamente contribuito alla sua espansione, così come i giochi gratis NES e SNES in regalo, la community però chiede l'aggiunta di nuove opzioni e magari un catalogo di offerte e giochi gratis in continua espansione, con l'aggiunta di giochi per altre piattaforme e promozioni che permettano di provare giochi completi gratis, come avviene su PlayStation Store, Xbox Store e Steam.

L'azienda sta continuando a lavorare per migliorare Nintendo Switch Online, riconoscendo al servizio uno stato di assoluto rilievo per quanto riguarda il business della compagnia, Furakawa non è stato più preciso a riguardo ed ha fornito solamente dichiarazioni generiche, restiamo quindi in attesa di eventuali annunci e novità sul futuro di Nintendo Switch Online.