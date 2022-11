Nintendo Switch Online a 36 milioni di abbonati, ma si può fare di meglio secondo Furukawa

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti, oltre ad aver aggiornato il conteggio delle Switch vendute e la classifica dei videogiochi Nintendo più venduti, la casa di Kyoto ha parlato pure del servizio in abbonamento Nintendo Switch Online, che appare in salute e in crescita, sebbene - per stessa ammissione del presidente - ancora perfezionabile.

Il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha innanzitutto snocciolato il numero degli abbonati, che è salito a 36 milioni (erano 32 milioni esattamente un anno fa). Dopo il lancio avvenuto lo scorso anno, anche il Pacchetto Aggiuntivo sta acquisendo consensi, con un numero sempre maggiore di abbonati che scelgono di effettuare l'upgrade. Merito, secondo Furukawa, dell'aggiunta dei nuovi giochi per Nintendo 64. Di recente sono arrivati Pilotwings 64, Mario Party e Mario Party 2, mentre presto dovrebbe arrivare anche 007 Goldeneye. Per l'anno prossimo sono invece previsti Mario Party 3, Pokemon Stadium, Pokemon Stadium 2, Snowboarding 1080° e Exitebike 64.

"Nel mese di settembre, il numero dei membri paganti di Nintendo Switch Online ha superato i 36 milioni", ha spiegato Furukawa. "Sebbene ci siano degli utenti che scelgono di non rinnovare il proprio abbonamento dopo la scadenza, il numero di membri totale è cresciuto nel complesso, assieme al numero di persone che giocano con Nintendo Switch e con i giochi che supportano l'online. In aggiunta, Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, che è stato lanciato lo scorso anno, sta crescendo in proporzione al numero degli abbonati complessivi, anche grazie all'aggiunta dei giochi per Nintendo 64". Il numero di giocatori attivi su Nintendo Switch ammonta a 106 milioni, su un totale di 114 milioni di console vendute.

Nonostante i numeri in crescita, Furukawa è convinto che si possa fare ancora di meglio. A tal fine, ha fatto sapere che verranno messe in pratica diverse iniziative per il miglioramento dei contenuti del servizio: "L'obiettivo di Nintendo Switch Online come servizio è quello di aiutare le persone a divertirsi giocando a Nintendo Switch per lunghi periodi di tempo, dunque stiamo considerando varie iniziative, inclusi ulteriori miglioramenti ai contenuti del servizio". Il presidente, purtroppo, non ha spiegato nel dettaglio i piani per il potenziamento, dunque non ci resta che attendere la loro messa in pratica. Cosa vorreste vedere in Nintendo Switch Online?