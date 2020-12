Nintendo Switch Online, 5 giochi NES e SNES gratis: c'è anche Donkey Kong Country 3!

5 more titles are coming to the #SNES & #NES – #NintendoSwitchOnline collection on 12/18!



Super NES – Nintendo Switch Online:

・Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble!

・The Ignition Factor

・SUPER VALIS IV

・Tuff E Nuff



NES – Nintendo Switch Online:

