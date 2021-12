Nintendo Switch Online: 5 nuovi giochi del SEGA Mega Drive nel Pacchetto Aggiuntivo

A meno di una settimana dall'ultimo aggiornamento che ha portato Paper Mario per Nintendo 64 nel Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online, la casa di Kyoto rimpinza il catalogo con altri cinque giochi, stavolta provenienti dall'era del SEGA Mega Drive.

A partire da oggi, tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online - Pacchetto Aggiuntivo possono giocare anche al beat 'em up Altered Beast, l'action game ToeJam & Earl, il platform Dynamite Headdy, l'action RPG Sword of Vermilion e lo shooter Thunder Force II. Trovate un assaggio del gameplay dei nuovi giochi nel filmato allegato in apertura di notizia.

Il servizio ha raccolto molte critiche fin dal lancio, ma non si può dire che Nintendo non stia lavorando sodo per espanderlo. La casa di Kyoto ha già annunciato che a gennaio aggiungerà al catalogo anche Banjo-Kazooie, celebra platform di Rare per Nintendo 64. Secondo i data miner, inoltre, ci sarebbero ancora molti altri giochi programmati.

Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo offre, al prezzo di 39,99 euro annui, tutti i vantaggi dell'abbonamento base di Switch Online (il gioco multiplayer in rete, i classici NES e SNES, i salvataggi nel cloud, le funzionalità dell'app Switch Online e offerte esclusive per i membri), l'accesso ad un catalogo in continua espansione di titoli per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive e il DLC Happy Home Paradise per Animal Crossing: New Horizons.