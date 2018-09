Nintendo Switch Online: l'abbonamento è acquistabile anche con i Punti d'Oro di MyNintendo

Continuano a emergere nuovi dettagli su Nintendo Switch Online, il nuovo servizio in abbonamento della console ibrida. Come specificato nella pagina FAQ pubblicata sul sito ufficiale, l'abbonamento potrà essere acquistato anche con i Punti d'Oro del programma MyNintendo.

Se siete affiliati al programma MyNintendo, avrete l'opportunità di accumulare i Punti d'Oro acquistando nuovi giochi per la console della grande N (fino a un valore dell'1% per gli acuisti retail e del 5% per gli acquisti digitali sul Nintendo eShop). Per fare un esempio, spendendo 50 euro per un gioco sul Nintendo eShop potrete otterrete 250 punti d'oro, aggiungendoli alla vostra raccolta.

Dal momento che 100 Punti d'Oro equivalgono a 1 euro, per acquistare l'abbonamento mensile a Nintendo Switch Online (del costo di 3,99 euro) ve ne serviranno 399, per quello trimestrale (del costo di 7,99 euro) ve ne serviranno 799, mentre per quello annuale (del valore di 19,99 euro) ve ne occorreranno 1999. Nintendo ha specificato che i Punti d'Oro non potranno essere utilizzati per il rinnovo automatico dell'abbonamento a Nintendo Switch Online, ma solo per l'acquisto della singola estensione del servizio.

Ricordiamo che iscrivendosi a Nintendo Switch Online si potrà avere accesso ad alcuni titoli classici per NES: al lancio del servizio (19 settembre) saranno disponibili venti giochi, con altri in arrivo nei mesi successivi.