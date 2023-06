Nintendo Switch Online accoglierà GameCube, 3DS o Wii U in futuro?

Con il passare del tempo il catalogo di Nintendo Switch Online si è arricchito sempre di più, offrendo ai giocatori una ricca vetrina di intriganti retrogames. Console come NES, SNES, Nintendo 64, tutti i Game Boy dall'originale al GBA e persino SEGA Mega Drive fanno parte del pacchetto, ma quali novità per il futuro?

In tanti si chiedono se ulteriori piattaforme del passato entreranno nel catalogo di Nintendo Switch Online, ma per il momento tutto tace e, anzi, nel corso di un incontro con gli azionisti, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa è stato estremamente vago sui piani per il servizio. Al numero uno della Grande N è stato infatti chiesto se c'è l'intenzione di dare agli iscritti anche giochi GameCube, Nintendo 3DS e Wii U, domande che hanno ricevuto delle vere e proprie non-risposte.

"State pensando di fornire in futuro un servizio per giocare i titoli 3DS su Nintendo Switch, in maniera simile a quanto fatto con il Nintendo 64", è stata una delle questioni sollevate dagli azionisti, con Furukawa che si è limitato a dire che i fan possono già godersi di NES, SNES e Game Boy, e che per il momento non c'è altro da condividere a proposito di altre piattaforme del passato. Furukawa ha risposta in maniera simile anche quando gli è stato chiesto se "diverrà possibile giocare software pubblicati su GameCube o Wii U su Nintendo Switch", affermando che sono stati appena pubblicati in formato digitale i primi due giochi di Pikmin, pubblicati originariamente proprio su GameCube.

Insomma, Furukawa non si sbottona in alcun modo e non è chiaro quali siano le intenzioni della casa di Kyoto per il futuro del suo servizio online. Nulla è ovviamente da escludere, ma per adesso i giocatori devono "accontentarsi" di quanto già disponibile: a tal proposito, 4 nuovi giochi SEGA Mega Drive per Nintendo Switch Online sono stati pubblicati in questi giorni, tra i quali l'intramontabile Ghouls 'n Ghosts.