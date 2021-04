Nintendo Switch Online: acquista 12 mesi da GameStopZing e ricevi il 10% in punti d'oro

Anche da GameStopZing potete approfittare di una ghiotta offerta di Nintendo, che consente di rimpolpare il proprio gruzzoletto di Punti d'Oro più velocemente del solito.

Grazie a questa promozione a tempo limitato, acquistando una sottoscrizione di 12 mesi a Nintendo Switch Online riceverete indietro il 10% in Punti d'Oro, un quantitativo ben superiore a quello normalmente elargito dalla casa di Kyoto, che ricordiamo corrispondere al 5% del totale per gli acquisti effettuati dall'eShop e all'1% per i prodotti comprati in formato fisico. Potete approfittare di quest'opportunità fino a lunedì 10 maggio 2021 dirigendovi a questo indirizzo.

Grazie a questa promozione, quindi, potete ricevere:

2,00 € in punti d'oro acquistando o rinnovando un'iscrizione individuale a Nintendo Switch Online.

acquistando o rinnovando un'iscrizione individuale a Nintendo Switch Online. 3,50 € in punti d'oro acquistando o rinnovando un'iscrizione familiare a Nintendo Switch Online.

Dopo aver ricevuto i punti potrete utilizzarli per ottenere uno sconto sul vostro prossimo acquisto dal Nintendo eShop (1 punto d'oro equivale a uno sconto di 0,01 €).