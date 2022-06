Nintendo Switch Online si aggiorna: arriva il nuovo gioco N64

Il servizio Nintendo Switch Online si aggiorna di nuovo con la pubblicazione dell'Update 2.4.0, tutto incentrato sul catalogo Nintendo 64, che apporta aggiustamenti minori ad alcuni giochi e ne aggiunge uno inedito.

Come già confermato negli scorsi giorni, il nuovo gioco N64 per Nintendo Switch Online è Pokémon Snap, uno dei primi spin-off della serie Pokémon pubblicato originariamente nel 1999 e che consisteva nel fotografare mostriciattoli tascabili allo stato selvatico, con l'obiettivo di creare gli scatti più spettacolari possibili. A partire dal 24 giugno 2022 il titolo firmato HAL Laboratory è dunque parte del catalogo N64 offerto da Nintendo Switch Online, pronto ad intrattenere gli utenti a suon di avventure fotografiche.

Sebbene Nintendo non pubblichi mai le patch notes relative a questo tipo di aggiornamenti, grazie all'operato dei dataminer è stato possibile scoprire che l'Update 2.4.0 ha apportato alcune modifiche di poco conto a determinati titoli: un CPU hack è stato aggiunto in Star Fox 64 e Kirby 64 The Crystal Shards, mentre i file PCB di F-Zero X e Mario Golf sono stati cambiati. Viene inoltre menzionata una nuova riga di testo collegata al supporto per il microfono, che recita "il microfono non può essere utilizzato impugnando il controller in questo modo".

Nei giorni precedenti, infine, l'app di Nintendo Switch Online su iOS è stata aggiornata ed ora non supporta più i sistemi operativi iOS precedenti alla versione 14.