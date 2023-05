Nintendo Switch Online si aggiorna, arrivano tre giochi di Mario per GBA

Nintendo ha annunciato l'arrivo di nuovi giochi nel catalogo Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, nello specifico si tratta di tre giochi di Super Mario usciti originariamente su Game Boy Advance.

Parliamo di Super Mario Advance, Super Mario World Super Mario Advance 2 e Yoshi's Island Super Mario Advance 3, disponibili dal 25 maggio 2023 per tutti gli abbonati con pacchetto aggiuntivo.

Super Mario Advance, uscito nel 2001, è la riedizione di Super Mario Bros 2 per NES, Super Mario World Super Mario Advance 2 è invece il porting di Super Mario World uscito su Super Nintendo nel 1990 infine Yoshi's Island Super Mario Advance 3 porta su Game Boy Advance il sequel di SMW con protagonisti Yoshi e Baby Mario, uscito originariamente nel 1995 su Super Nintendo.

Questi classici sono usciti su Game Boy Advance tra il 2001 e il 2003 e dal 25 maggio sono scaricabili dagli abbonati Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. I giochi per Game Boy Advance hanno fatto il loro debutto a febbraio 2023, ad oggi tra i giochi disponibili in catalogo troviamo Super Mario Advance 4 Super Mario Bros. 3, WarioWare Inc. Minigame Mania, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart Super Circuit, Mario & Luigi Superstar Saga e The Legend of Zelda The Minish Cap.