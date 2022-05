Nintendo Switch Online si aggiorna con due giochi SNES e un gioco per NES

I leak delle scorse ore si sono rivelati esatti e Nintendo ha aggiunto nuovi giochi al catalogo Nintendo Switch Online, nello specifico il servizio in abbonamento per Switch ospita da oggi tre nuovi giochi, due della libreria SNES e un classico per NES.

Parliamo di Congo's Caper, Rival Turf e Pinball, ora disponibili per il download su tutte le console della famiglia Nintendo Switch. Diversa la lineup giapponese dove Rival Turf viene offerto in versione asiatica con il titolo Rushing Beat mentre Congo's Caper viene sostituito da Umihara Kawase di Jaleco.

Congo's Caper è il terzo gioco della serie Joe & Mac, un titolo creato esclusivamente per console casalinghe e che prova ad arricchire il gameplay di Joe & Mac e Joe & Mac 2 aggiungendo diverse novità, non sempre pienamente riuscite. Rival Turf è un picchiaduro a scorrimento sulla scia di Final Fight e Streets of Rage mentre Pinball è, banalmente... un gioco di flipper.

Tre titoli non di grandissimo spessore ma comunque interessanti per gli amanti dei rispettivi generi, pur con tutti i limiti delle produzioni di questo tipo per home console a 8 e 16 bit. Negli ultimi tempi il catalogo Nintendo Switch Online era stato aggiornato principalmente con giochi per N64 come Kirby 64 The Crystal Shards e Mario Golf 64.