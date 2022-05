Nintendo Switch Online si aggiorna: c'è anche Kirby tra le novità

Tempo di novità per il catalogo N64 di Nintendo Switch Online, che accoglie la patch 2.3.0 apportando piccole migliore ad alcuni titoli offerti dal servizio. La novità maggiore è comunque rappresentata dall'arrivo del gioco N64 di maggio per Nintendo Switch Online, tutto incentrato sull'iconica palletta rosa di HAL Laboratory.

Kirby 64: The Crystal Shards è infatti ora disponibile per tutti gli abbonati, che possono quindi godersi uno dei più piacevoli Platform 2.5D comparsi sulla console a 64-bit di Nintendo. Arrivato in Europa originariamente nel giugno del 2001, Kirby 64 è stato uno degli ultimissimi giochi prodotti per la sua console di origini, che nel giro di poco tempo avrebbe poi lasciato il posto al suo successore, il Nintendo GameCube. Per questo motivo l'unica avventura di Kirby su N64 è tra le meno conosciute del brand, divenendo presto un pezzo molto ambito dai collezionisti. L'arrivo su Switch Online è dunque la giusta occasione per riscoprire The Crystal Shards e godersi un Platform spensierato e coinvolgente.

In aggiunta, la versione 2.3.0 di Switch Online apporta alcune migliorie tecniche ad alcuni dei giochi presenti nel catalogo. Star Fox 64 ha ricevuto aggiustamenti alla gamma, mentre Dr. Mario 64 e Mario Golf godono di perfezionamenti al rendering. Piccole novità dunque, in ogni caso quanto basta per rendere ancora più godibili le tre produzioni.

Ricordiamo che il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha promesso tanti contenuti in arrivo su Nintendo Switch Online nel 2022, e c'è grande curiosità di scoprire quali sono i piani in atto e, soprattutto, quali altri classici del passato arricchiranno il servizio.