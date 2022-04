Nintendo Switch Online si aggiorna con tre nuovi giochi Mega Drive

Il catalogo Nintendo Switch Online accoglie tre nuovi giochi per SEGA Mega Drive, ora disponibili per il download su tutte le console della famiglia Switch. Parliamo di Shining Force II, Sonic the Hedgehog Spinball e Space Harrier II.

Shining Force 2 è il sequel di una delle serie RPG tattiche più acclamate su Mega Drive, Sonic the Hedgehog Spinball è uno dei primissimi spin-off dedicati al riccio blu, un vero e proprio gioco di flipper con elementi platform e adventure, infine Space Harrier 2 è uno degli arcade più popolari di SEGA, che vedrà i giocatori combattere contro orde di alieni e mostri giganteschi.

Ad aprile su Nintendo Switch Online sono usciti anche Dig Dug II, Mappy Land e Earthworm Jim 2 per NES e SNES, oltre a Mario Golf per Nintendo 64. Un leak ha svelato il prossimo arrivo di tanti giochi per Nintendo NES tra cui Pac-Man, Tetris, Galaga, Mega Man di Capcom e Castlevania di Konami.

L'abbonamento Nintendo Switch Online include l'accesso a una selezione di giochi per NES e SNES mentre con la sottoscrizione Pacchetto Aggiuntivo è possibile scaricare anche titoli per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. E presto potrebbero fare la loro comparsa per gli abbonati anche i giochi per Game Boy.