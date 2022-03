Nintendo Switch Online si aggiorna alla versione 2.0.0, cosa cambia?

Nintendo Switch Online si aggiorna, la compagnia ha pubblicato un nuovo aggiornamento per l'app che permette di accedere ai servizi premium a pagamento di Switch. Ma cosa cambia con questo update, ci sono novità sostanziali come nuove funzioni oppure no? Ecco le modifiche annunciate.

Il changelog parla di "un design generale migliorato", la possibilità di vedere se gli amici sono online, la possibilità di cambiare lo stato da online a offline e viceversa, una opzione per visualizzare il proprio codice amico e altri cambiamenti e modifiche minori per rendere l'app più stabile e funzionale.

Recentemente sono state aggiunte missioni e ricompense a Nintendo Switch Online, inoltre è stata migliorata la qualità dell'emulazione dei giochi N64, a testimonianza di come la casa di Kyoto continui a lavorare continuamente sull'applicazione Nintendo Switch Online con l'obiettivo di migliorarne le funzionalità ed i servizi, così da soddisfare al meglio le esigenze degli abbonati.

Nintendo ha dichiarato in passato di voler rendere Nintendo Switch Online sempre più attraente per i consumatori, non sappiamo se ci siano piani per aggiungere ulteriori servizi e benefit, com magari l'arrivo di giochi per altre piattaforme oltre a NES, SNES, Mega Drive e N64, probabilmente ne sapremo di più a riguardo nel prossimo futuro.