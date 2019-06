Nintendo Switch Online: annuncia i giochi NES gratis di giugno!

Nintendo ha annunciato tre nuovi giochi NES per gli abbonati Switch Online, scaricabili gratis dagli iscritti al servizio a partire dalla prossima settimana e più precisamente dal 12 giugno.

Nello specifico, si tratta di City Connection, Double Dragon II The Revenge e Volleyball. Il primo è un gioco arcade a scorrimento orizzontale che richiederà al giocatore di superare numerose avversità lungo un percorso virtuale, mentre Double Dragon II ci metterà nei panni dei fratelli Billy e Jimmy Lee impegnati a sconfiggere le forze del male. Volleyball infine è un semplice gioco di pallavolo, parte della linea "Sports Series" di Nintendo che include anche Soccer, Tennis, Hockey e Golf.

Una lineup non propriamente ricca, in ogni caso non è escluso che durante il Direct E3 2019 previsto per martedì 11 giugno alle 18:00 (ora italiana) Nintendo possa annunciare novità per quanto riguarda il servizio Switch Online, magari con l'introduzione dei giochi gratis per Super Nintendo SNES...