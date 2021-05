Nintendo Switch Online: annunciati cinque nuovi giochi NES e SNES gratis

Nintendo ha annunciato l'aggiunta di nuovi giochi per NES e SNES al catalogo Nintendo Switch Online, a partire da oggi gli abbonati potranno scaricare quattro nuovi titoli usciti su Super Nintendo e un gioco della libreria Nintendo Entertainment System.

Nello specifico la lineup SNES include Joe & Mac Caveman Ninja, Magical Drop 2, Super Baseball Simulator 1.000 e Spanky's Quest mentre il catalogo NES si arricchisce con Ninja JaJaMaru-Kun. Da segnalare come Magical Drop 2 per SNES non sia mai stato tradotto prima d'ora in lingua inglese, uscito nel 1996 in Giappone la versione per la console 16-bit non era mai uscita dal paese del Sol Levante e questa è la sua prima apparizione ufficiale in Europa e Nord America.

Leggermente diversa invece la lista delle nuove aggiunte in Giappone che include Joe & Mac Caveman Ninja, Doomsday Warrior, Fire Emblem Genealogy of the Holy War e Magical Drop 2 per SNES oltre a Ninja JaJaMaru-Kun per NES. Tutti i giochi citati sono già disponibili a partire da oggi, una bella sorpresa che il più recente aggiornamento del catalogo Nintendo Switch Online risaliva a febbraio quando erano stati aggiunti quattro nuovi giochi: Doomsday Warrior, Prehistorik Man, Psycho Dream e Fire n Ice. Qual è il vostro gioco preferito tra le nuove aggiunte alla libreria Nintendo Switch Online?