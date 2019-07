Nintendo Switch Online: annunciati i giochi NES gratis di luglio 2019

Nintendo ha annunciato due nuovi giochi gratis per NES che entreranno a far parte della lineup Nintendo Switch Online questo mese, più precisamente dal 17 luglio.

Si tratta di Wrecking Crew (platform che ha ispirato il ben più famoso Mario Bros) e Donkey Kong 3, terza avventura del gorillone Nintendo a metà strada tra gioco arcade e rompicapo.

Nintendo ha inoltre annunciato il debutto della nuova funziona "Rewind" per i giochi NES: premendo contemporaneamente ZL e RL in qualsiasi gioco della libreria Nintendo Entertainment System sarà possibile riavvolgere il tempo e tornare ad una sequenza precedente, funzionalità utile in caso di errori commessi durante la partita.

Un luglio apparentemente non troppo ricco per gli oltre dieci milioni di abbonati a Nintendo Switch Online, la casa di Kyoto sta lavorando per migliorare ulteriormente il servizio e non è escluso che in futuro la compagnia possa cedere alle richieste della community, aggiungendo al catalogo anche i giochi per SNES.