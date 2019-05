Nintendo Switch Online: annunciati i giochi NES gratis di maggio

I rumor del weekend si sono rivelati corretti e oggi Nintendo ha ufficializzato i giochi NES gratis di maggio per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.

Dal 15 maggio saranno disponibili Donkey Kong Jr (sequel del popolare Donkey Kong), Clu Clu Land e Vs. Excitebike, versione del gioco uscita inizialmente solo in Giappone con supporto per il multiplayer cooperativo e competitivo.

Ad oggi i giochi NES della libreria Switch Online sono ben 40, tra cui Balloon Fight, Baseball, Donkey Kong, Double Dragon, Dr. Mario, Excitebike, Ghosts’n Goblins, Gradius, Ice Climber, Ice Hockey, The Legend of Zelda, Mario Bros, Pro Wrestling, River City Ransom, Soccer, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Tecmo Bowl, Tennis e Yoshi.

Da tempo si parla di un possibile arrivo dei giochi Super Nintendo nella lineup Switch Online, tuttavia al momento la casa di Kyoto non si è sbilanciata a riguardo, affermando come l'unica piattaforma supportata allo stato attuale sia il NES.