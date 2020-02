Nintendo Switch Online: annunciati nuovi giochi NES e SNES di febbraio

Nintendo ha annunciato i nuovi giochi NES e SNES in arrivo a febbraio per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online. Come di consueto vengono presentate due lineup, una per il mercato occidentale e una esclusiva per il Giappone.

I giocatori occidentali potranno scaricare gratis Pop n TwinBee e Smash Tennis per Super Nintendo oltre a Shadow of the Ninja e Eliminator Boat Duel per Nintendo NES. In Asia invece il catalogo include Breath of Fire II, Pop n TwinBee, Atlantis no Nazo e Crystalis, con Pop n TwinBee unico gioco in comune per tutti i continente.

Lo scorso anno Nintendo ha aggiunto i giochi SNES alla libreria Switch Online, da allora però la pubblicazione è diventata sporadica e non più su base mensile. La casa di Kyoto ha annunciato recentemente di essere al lavoro per introdurre nuovi servizi e funzionalità, sono in molti a sperare nell'aggiunta di giochi per altre console come Game Boy, Nintendo 64 e magari GameCube.

Secondo alcuni rumor, anche le prove dei giochi completi per Switch potrebbero fare il loro debutto per gli abbonati al servizio. Nintendo Switch Online ha raggiunto quota 15 milioni di utenti attivi al 31 dicembre 2019.