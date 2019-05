Nintendo Switch Online: annunciati gli speciali voucher per l'acquisto di giochi!

Nel corso dell'ultimo Nitendo Direct sono state presentate tutte le novità di Super Mario Maker 2, inclusa la nuova modalità storia, ma non solo: è stata presentata un'interessante promozione.

Come riportato infatti dal sito ufficiale di Nintendo Italia: "Il programma voucher per giochi per Nintendo Switch è disponibile solo per gli iscritti a Nintendo Switch Online. Acquistando un set di due voucher per 99 €, gli iscritti possono usarlo per ottenere la versione scaricabile di due dei titoli inclusi nel catalogo del programma, ottenendoli così a un prezzo ridotto!

La promozione consente così agli abbonati al servizio online di Nintendo Switch di acquistare degli speciali voucher che consentono a loro volta di acquistare titoli per la console ibrida inclusi nel programma. L'acquisto dovrà essere effettuato tramite Nintendo E-Shop. Sempre dal sito ufficiale di Nintendo Italia apprendiamo che il catalogo si espanderà nel tempo: "al catalogo del programma verranno aggiunti nuovi giochi, inclusi titoli in arrivo in futuro". I Voucher avranno una durata pari a 12 mesi a partire dalla data di acquisto. Per introdurre questa nuova speciale promozione Nintendo ha pubblicato uno speciale trailer dedicato: potete trovarlo in apertura a questa news! Cosa ve ne pare di questa iniziativa, la trovate interessante?