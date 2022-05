Nintendo Switch Online: annunciato il nuovo gioco N64 di maggio

Mentre il numero degli abbonati a Nintendo Switch Online continua a salire, la casa di Kyoto ha finalmente tolto i veli al nuovo gioco per Nintendo 64 che tutti gli iscritti al Pacchetto Aggiuntivo potranno giocare a partire dai prossimi giorni.

Stiamo parlando di Kirby 64: The Crystal Shards, in arrivo nel catalogo di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo tra una settimana esatta, ossia venerdì 20 maggio. Lanciato originariamente su Nintendo 64 in Giappone-USA nel 2000 e in Europa nel 2001, viene ricordato per essere il primo titolo della serie realizzato con una grafica 3D, sebbene il suo svolgimento aderisca ai canoni 2.5D. Similmente agli altri giochi con protagonista la tenera pallina rosa, l'obiettivo è quello di avanzare nei livelli e ottenere poteri mangiando i nemici. The Crystal Shards movimenta ulteriormente l'azione introducendo le Power Combos, tecniche che permettono di mescolare i poteri per ottenerne di nuovi ancora più potenti.

In attesa che il gioco venga messo a disposizione, potete godervi il trailer in apertura di notizia: in questo modo i più vecchietti tra voi potranno rinfrescarsi la memoria, mentre i più giovani potranno cominciare a pregustare un'avventura di Kirby che probabilmente non avevano mai vissuto fino ad oggi.

Ricordiamo che nel corso del mese di aprile il catalogo di Nintendo Switch Online si è espanso con Mario Golf 64 e ben tre giochi per Mega Drive.