Nintendo Switch Online, l'App si aggiorna su iOS: niente supporto per i vecchi dispositivi

Dopo l'aggiunta di Pokémon Snap nel catalogo di Nintendo Switch Online, è tempo di un ulteriore aggiornamento per il servizio di abbonamento del colosso di Kyoto.

I vertici di Nintendo hanno infatti anticipato al pubblico che presto l'App dedicata al servizio cesserà di essere disponibile sui dispositivi Apple più datati. Nello specifico, dalla Grande N arriva la comunicazione che l'applicazione mobile dedicata a Nintendo Switch Online si appresta ad aggiornarsi su iOS. In seguito all'operazione, il servizio supporterà esclusivamente la versione 14 o successiva del sistema operativo di iPhone e iPad. Di conseguenza, i giocatori in possesso di dispositivi con sistema operativo in versione 13 non avranno più la possibilità di utilizzare l'App di Nintendo Switch Online.

Per il momento, la pubblicazione dell'aggiornamento dell'applicazione su iPad e iPhone non dispone di una data precisa, ma Nintendo ha già confermato che l'update sarà reso disponibile nel corso dell'estate di quest'anno. In attesa di maggiori dettagli in merito, segnaliamo che al momento non sembrano essere invece previste variazioni per quanto riguarda il supporto dell'App di Nintendo Switch Online all'ecosistema Android.



In chiusura, ne approfittiamo per ricordarvi che questa settimana sarà trasmesso un ricco Nintendo Direct dedicato a Xenoblade Chronicles 3, con una durata prevista di circa venti minuti.