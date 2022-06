Nintendo Switch Online si arricchisce: arriva un nuovo gioco per N64

Dopo aver accolto Kirby 64 The Crystal Shards su Nintendo Switch Online, il catalogo Nintendo 64 messo a disposizione dalla Grande N per tutti i suoi abbonati si prepara ad espandersi ulteriormente offrendo un nuovo gioco, in arrivo tra pochi giorni.

Si tratta di un'avventura tutta a tema Pokémon, che ci permetterà di dare vita a un vero e proprio safari fotografico: a partire dal 24 giugno 2022, infatti, Pokémon Snap entrerà a far parte di Nintendo Switch Online. Si tratta di un'avventura molto atipica incentrata sull'iconico franchise di Nintendo e Game Freak: uscito originariamente nel 1999 su N64, il titolo sviluppato da HAL Laboratory era un gioco in prima persona su binari che, per l'appunto, consisteva nel fotografare tutti i mostriciattoli che si incontravano allo stato selvatico, cercando di attirare la loro attenzione con specifici oggetti in modo così da ottenere lo scatto perfetto.

L'opera si rivelò di grande successo all'epoca del suo debutto, vendendo un milione e mezzo di copie alla fine del 1999, quando ancora non aveva compiuto il suo esordio in Europa (vi arriverà soltanto nel settembre del 2000). Nel 2020 il titlo ha goduto di un successore su Switch, New Pokémon Snap. Non resta che attendere il 24 giugno, così da poter riscoprire uno degli spin-off più curiosi mai offerti dalla serie nel corso della sua storia.

Già che ci siamo, ricordiamo infine i giochi NES e SNES arrivati su Nintendo Switch Online a maggio 2022, tra i quali il platform preistorico Congo's Caper.