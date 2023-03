Nintendo Switch Online: arriva un capolavoro per GBA uscito nel 2002 e molto amato

Il catalogo Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo sta per arricchirsi con un nuovo videogioco per Game Boy Advance, un vero e proprio classico del GBA uscito alla fine del 2002 e accolto positivamente da pubblico e critica.

Parliamo di Metroid Fusion (disponibile dall'8 marzo), titolo che all'epoca ha segnato il ritorno di Samus dopo ben otto anni di assenza, la serie era ferma dal 1994 (anno di uscita di Super Metroid) ed è tornata in vita proprio nel 2002 con Metroid Fusion per Game Boy Advance e Metroid Prime Remastered per GameCube.

Con questa aggiunta, il catalogo Nintendo Switch Online include dunque l'intera serie di Metroid: Metroid per NES, Metroid II Return of Samus per Game Boy, Super Metroid per Super Nintendo e Metroid Fusion per GBA, con l'esclusione di Metroid Dread e della saga di Metroid Prime.

Al momento tra i giochi per Game Boy Advance inclusi in Nintendo Switch Online troviamo Super Mario Advance 4 Super Mario Bros 3, WarioWare Inc. Minigame Mania, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart Super Circuit, Mario & Luigi Superstar Saga e The Legend of Zelda The Minish Cap.

La lineup Game Boy e Game Boy Color invece include Tetris, Super Mario Land 2 6 Golden Coins, The Legend of Zelda Link's Awakening DX, Gargoyle's Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark The New Nightmare, Metroid II Return of Samus, Wario Land 3 e Kirby's Dream Land.