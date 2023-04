Nintendo Switch Online: finalmente arriva un famoso gioco Pokemon per N64!

Se ne parlava da molto tempo e finalmente il momento è giunto: Nintendo ha annunciato che a partire dal 12 aprile gli abbonati Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo potranno scaricare gratis un celebre gioco dei Pokemon uscito originariamente su N64.

Parliamo di Pokemon Stadium, pubblicato originariamente nel 2000, nel pieno del boom della Pokemon Mania in Occidente. Pokemon Stadium permette di far combattere i Pokemon presenti in Pokemon Rosso, Blu e Giallo in battaglie contro la CPU o avversari reali.

All'epoca della sua uscita, Pokemon Stadium riscosso un notevole successo, grazie ad uno speciale accessorio era possibile collegare le cartucce del Game Boy e utilizzare i Pokemon catturati per dare vita a epici scontri per la prima volta in 3D, un netto passo avanti rispetto ai toni di grigio del Game Boy Pocket e ai (pochi) colori del Game Boy Color.

Pokemon Stadium ha avuto anche un sequel, uscito però alla fine del ciclo vitale del Nintendo 64 e per questo meno popolare in Occidente. Segnatevi la data sul calendario: Pokemon Stadium sarà disponibile per il download a partire dal prossimo 12 aprile, subito dopo le festività di Pasqua. Una bella occasione dunque per riscoprire questa esclusiva molto amata del catalogo N64.