Nintendo Switch Online: arrivano 4 nuovi giochi per SEGA Mega Drive

A partire da oggi, mercoledì 28 giugno, il catalogo Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo si aggiorna con quattro nuovi giochi usciti originariamente su SEGA Mega Drive, la storica console a 16-bit della casa giapponese.

Nello specifico, fanno il loro debutto Crusader of Centy, Ghouls 'n Ghosts, Landstalker e The Revenge of Shinobi, tutti in versione Genesis/Mega Drive. Quattro piccoli classici a 16-bit imperdibili per i nostalgici, che vi garantiranno tantissime ore di divertimento.

Crusader of Centy è un gioco di ruolo con elementi action basato sui viaggi nel tempo e gli spostamenti temporali, Ghouls 'n Ghosts è un classico che non ha bisogno di presentazioni, degno di nota anche Landstalker un gioco d'azione e avventura con elementi puzzle e RPG. Infine The Revenge of Shinobi è il secondo gioco della serie Shinobi, il primo uscito su Mega Drive dopo il successo di Shinobi in sala giochi e su Master System, seguito dall'acclamato Shinobi III Return of the Ninja Master nel 1993.

Giugno è stato un mese ricchissimo per gli abbonati Nintendo Switch Online che hanno visto anche il debutto di Blaster Master Enemy Below, Kirby Tilt n Tumble, Harvest Moon per SNES e Mystery Tower oltre a Fire Emblem The Blazing Blade, uscito esattamente vent'anni fa (nel 2003) su Game Boy Advance.