Nintendo Switch Online: arrivano Donkey Kong Country 2 e Mario's Super Picross

Nintendo ha annunciato i nuovi giochi in arrivo nella libreria NES e SNES per gli abbonati Nintendo Switch Online dal 23 settembre. Gli iscritti al servizio potranno presto mettere le mani su una nuova serie di classici per le console a 8 e 16-bit della casa di Kyoto.

Nello specifico dal 23 settembre saranno disponibili Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest, Mario's Super Picross e The Peace Keepers per Super Nintendo oltre a S.C.A.T. Special Cybernetic Attack Team per NES. In Giappone la lineup di settembre è invece leggermente diversa e include solamente giochi per Super Famicom: Super Tennis, Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest, Fire Emblem Mystery of the Emblem e Wild Guns.

Recentemente Nintendo ha aggiunto al catalogo Switch Online Super Mario All-Stars, come gioco bonus per festeggiare il trentacinquesimo compleanno di Super Mario. Il precedente aggiornamento risale al mese di luglio con il debutto di Donkey Kong Country (SNES), Natsume Championship Wrestling (SNES) The Immortal per NES. Ricordiamo che la lineup viene aggiornata senza una periodicità fissa e dunque non esiste un vero e proprio aggiornamento mensile come nel caso di PlayStation Plus e Games with Gold. Cosa ne pensate delle novità di settembre 2020? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.