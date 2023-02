Nintendo Switch Online: arrivano i giochi Game Boy e Game Boy Advance!

In occasione del nuovo appuntamento con il Nintendo Direct, la casa di Kyoto ha esaudito un desiderio da tempo espresso dalla sua community: i giochi Game Boy e Game Boy Advanced saranno finalmente disponibili su Switch tramite l'abbonamento a Nintendo Switch Online.

Da tempo si vociferava della possibile introduzione dei giochi delle amate console portatili che hanno fatto la storia di Nintendo, e la compagnia ha finalmente fatto un annuncio ufficiale nel corso del Direct di febbraio. Come possiamo evincere dal filmato che vi abbiamo riportato in apertura, la grande N ha confermato che una selezione di giochi Game Boy arriverà con Nintendo Switch Online, mentre gli abbonati a Nintendo Switch Online + Expansion Pack avranno accesso anche a quelli per Game Boy Advanced.

Tra i titoli disponibili già previsti abbiamo Tetris, Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins, Mario Kart: Super Circuit, The Legend of Zelda: The Minish Cap, The Legend of Zelda Link's Awakening DX, Gargoyle's Quest, Alone in the Dark The New Nightmare, Metroid II Return of Samus, Super Mario Advanced 4: Super Mario Bros. 3, Kuru Kuru Kururin e altri ancora. Nintendo ha promesso l'arrivo di altre pubblicazioni nel corso dei prossimi mesi.

Gli utenti potranno giocare in co-op locale o online, e per i titoli Game Boy sarà possibile applicare i filtri grafici Game Boy, Game Boy Pocket e Game Boy Color.