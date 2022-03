Nintendo Switch Online: arrivano missioni e ricompense per gli abbonati

Nintendo ha annunciato una novità per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online, che da oggi potranno accedere ad una nuova sezione denominata Missioni e Ricompense, pensata per aumentare l'interazione con gli abbonati e permettere loro di accumulare premi digitali.

Le missioni proposte sono molte semplici e spaziano dall'avviare un gioco al giocare per un certo quantitativo di minuti con i giochi classici del catalogo NES e SNES, solamente per fare due esempi. Raggiungendo gli obiettivi proposti è possibile accumulare Punti Platino che possono poi essere utilizzati per acquistare contenuti digitali esclusivi come icone, cornici, avatar e sfondi per personalizzare l'interfaccia di Nintendo Switch e la propria immagine profilo su Nintendo Switch Online.

Ogni mese avrà un tema differente, al momento sono previsti oggetti digitali a tema Animal Crossing New Horizons e Super Mario Odyssey. La nuova funzione non sembra essere ancora disponibile in Italia e l'annuncio è passato sotto traccia nelle scorse ore, in ogni caso a breve le missioni dovrebbero fare la loro comparsa anche nel nostro paese.

Nintendo ha più volte ribadito di essere al lavoro per espandere le funzionalità di Nintendo Switch Online e offrire agli abbonati nuovi servizi e funzionalità per rendere sempre più vantaggioso e interessante l'abbonamento a Nintendo Switch Online.