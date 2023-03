Nintendo Switch Online: arrivano quattro nuovi giochi per Game Boy, NES e SNES

A marzo il catalogo Nintendo Switch Online e Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo si espande con quattro nuovi giochi per Game Boy, Nintendo NES e Super Nintendo, disponibili da oggi per il download direttamente sulle console della famiglia Switch.

Nello specifico, arrivano BurgerTime Deluxe e Kirby’s Dream Land 2 per Game Boy, Side Pocket per Super Nintendo e Xevious di Namco in versione NES.

BurgerTime Deluxe è la versione per Game Boy del celebre videogioco a base di panini da preparare, condire e servire il più velocemente possibile nei panni del frizzante chef Peter Pepper.

Kirby's Dream Land 2 è invece il sequel dell'originale Kirby's Dream Land uscito su Game Boy nel 1992 mentre per quanto riguarda la libreria Super Nintendo troviamo Side Pocket, un gioco di biliardo non troppo popolare in Europa ma sicuramente interessante per gli amanti del genere, uscito su SNES nel 1993.

Infine troviamo Xevious, celebre sparatutto spaziale targato Namco uscito nei primi anni '80 in sala giochi e convertito poi su NES con discreto successo. Quattro giochi per tutti i gusti, manca forse un vero e proprio classico ma si tratta in ogni caso di titoli di qualità pensati per accontentare le esigenze di un pubblico vasto, dai nostalgici ai giovanissimi.