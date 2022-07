Nintendo Switch Online: arrivano quattro nuovi giochi gratis per gli abbonati

Gli iscritti al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo possono scaricare da oggi quattro nuovi giochi e nello specifico quattro giochi per SEGA Mega Drive, la storica console a 16-bit uscita alla fine degli anni '80 e che tanto successo ha riscosso.

Sono ora disponibili Comix Zone, Mega Man The Wily Wars, Target Earth e Zero Wing, quattro titoli molto diversi tra loro ma capaci di accontentare gli appassionati dei rispettivi generi. Comix Zone è un gioco d'azione ambientato nel mondo dei fumetti americani, esperimento piuttosto curioso ai tempi e ancora oggi un titolo degno di nota, nonostante sia piuttosto breve.

Mega Man The Wily Wars rappresenta il debutto del robottino blu su Mega Drive con una compilation che include i primi tre giochi di Mega Man in versione rimasterizzata. Troviamo poi due giochi ad ambientazione spaziale come Target Earth e Zero Wing.

Tra i giochi più recenti per Nintendo Switch Online troviamo Congo's Caper, Rival Turf e Pinball pubblicati a fine maggio mentre a giugno è stata la volta di Pokemon Snap per N64, un classico dei giochi Pokemon dei primi anni 2000, recentemente tornato su Switch con New Pokemon Snap.

