Nintendo Switch Online: arrivano quattro nuovi giochi per Mega Drive

Dopo un periodo di relativo silenzio, torna ad aggiornarsi anche il catalogo Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, sono ora disponibili per gli abbonati quattro "nuovi" giochi per SEGA Mega Drive, la storica home console 16-bit della casa giapponese.

I nuovi giochi sono Alien Storm, Columns, Golden Axe II e Virtua Fighter 2, quattro classici che non hanno bisogno di alcuna presentazione.

Alien Storm è un gioco d'azione stile Golden Axe (il team di sviluppo è lo stesso) con un ambientazione Sci-Fi che vede i nostri eroi andare a caccia di mostri e alieni. Golden Axe II è il sequel di uno dei picchiaduro a scorrimento più famosi di sempre, questo seguito presenta nuove mosse, nemici e un gameplay ancora più ricco, resta invece l'acclamata ambientazione medieval fantasy.

Columns è un rompicapo di tipo "Match 3" con gemme e gioielli da abbinare, all'epoca riscosse un discreto successo come rivale di Tetris, in particolare su Game Gear. Infine, Virtua Fighter 2 è la versione 16-bit di uno dei primi picchiaduro 3D della storia (insieme a Tekken di Namco), questa edizione presenta alcune limitazioni tecniche e contenutistiche ma è certamente interessante per scoprire le origini dei picchiaduro tridimensionali, genere che stava muovendo i primi passi all'inizio degli anni '90.