Nintendo Switch Online: arrivano tre nuovi giochi SNES, c'è anche Jelly Boy

A fine maggio Nintendo ha pubblicato cinque giochi per gli abbonati Switch Online (tra cui Caveman Ninja e Magical Drop 2), da allora il servizio non ha ospitato nuovi titoli ma finalmente arrivano novità in merito e altri tre giochi SNES faranno il loro debutto la prossima settimana.

Nintendo ha infatti annunciato che il catalogo Nintendo Switch Online si espanderà presto con altri tre giochi per Super Nintendo, disponibili dal 28 luglio per tutti gli abbonati. I giocatori potranno presto mettere le mani su Bombuzal, Claymates e Jelly Boy (quest'ultimo uscito originariamente solo in Europa nel 1995), tre titoli in realtà non troppo conosciuti e indirizzati ad un pubblico di giovanissimi.

Più interessante la lineup giapponese che oltre a Bombazul include Shin Megami Tensei if e Tuff E Nuff (picchiaduro conosciuto come Dead Dance in Giappone) al posto di Claymates e Jelly Boy.

Il servizio ha superato quota 26 milioni di abbonati e la casa di Kyoto sta lavorando per rendere Nintendo Switch Online sempre più interessante, da tempo si parla del possibile arrivo di giochi per altre piattaforme oltre a NES e SNES e di un consistente aumento del numero di giochi in prova gratuita, fino al 27 luglio gli abbonati possono giocare gratis ad Among Us per Nintendo Switch.