Nintendo Switch Online: in arrivo i giochi per Game Boy?

Da mesi si parla di nuovi contenuti in arrivo per gli abbonati Nintendo Switch Online, con la casa di Kyoto che vuole rendere il suo servizio in abbonamento più appetibile fornendo opzioni extra e altri giochi da affiancare ai titoli del catalogo NES e SNES.

Durante l'ultima puntata del podcast Nate The Hate, l'insider NateDrake ha vuotato il sacco confermando come gli abbonati Nintendo Switch Online potranno presto accedere anche ad una selezione di titoli tratti dal catalogo Game Boy e Game Boy Color.

La redazione di Nintendo Life ha confermato di aver ricevuto una simile soffiata da altre fonti ugualmente affidabili, a quanto pare i giochi Game Boy saranno disponibili per gli abbonati "molto presto", sembra proprio nel corso del mese di settembre.

Non sappiamo quali saranno i primi titoli disponibili ed è difficile fare previsioni considerando che il catalogo Game Boy include migliaia di videogiochi. Sembra invece più fumosa la questione legata alla disponibilità di giochi per Game Boy Advance, al momento riferiscono le fonti non ci sono piani per offrire titoli GBA agli abbonati Nintendo Switch Online e anzi la casa di Kyoto spingerebbe in direzione di eventuali remaster come nel caso di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, in uscita a dicembre su Switch.