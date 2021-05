Nintendo Switch Online, aumentano i giochi gratis: disponibili i 5 nuovi titoli NES e SNES

In attesa di scoprire quali saranno i nuovi giochi Nintendo in arrivo nel 2021 e tutti i piani della casa di Kyoto in vista dell'E3 2021, arrivano novità per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.

Cresce infatti il numero di giochi NES e SNES inclusi gratuitamente con la sottoscrizione, che consente ai propri utenti di sfruttare i server per il gioco online su Nintendo Switch. Con il nuovo aggiornamento, le seguenti produzioni divengono disponibili per gli amanti del retrogaming:

Nuovi Giochi SNES

Caveman Ninja (conosciuto anche come Joe & Mac ): Action game pubblicato in origine nel 1991, il titolo vede protagonisti Joe e Mac, la cui esistenza viene sconvolta dalla distruzione del proprio villaggio. Ambientato nell'età della pietra, vede il duo contrapporsi ad una sorta di uomini di Neanderthal ostili;

(conosciuto anche come ): Action game pubblicato in origine nel 1991, il titolo vede protagonisti Joe e Mac, la cui esistenza viene sconvolta dalla distruzione del proprio villaggio. Ambientato nell'età della pietra, vede il duo contrapporsi ad una sorta di uomini di Neanderthal ostili; Magical Drop 2 : Puzzle game proposto su Super Nintendo nel 1996, la produzione non ha mai raggiunto il mercato occidentale con una pubblicazione in lingua inglese. Con regole semplici, una modalità storia e 10 personaggi giocabili, Magical Drop 2 si aggiunge al catalogo Nintendo Switch Online;

: Puzzle game proposto su Super Nintendo nel 1996, la produzione non ha mai raggiunto il mercato occidentale con una pubblicazione in lingua inglese. Con regole semplici, una modalità storia e 10 personaggi giocabili, Magical Drop 2 si aggiunge al catalogo Nintendo Switch Online; Super Baseball Simulator 1.000 : un peculiare sportivo che propone al pubblico una versione decisamente peculiare del baseball, tra sfere che svaniscono e spettacolari colpi speciali. Il titolo arriva nella raccolta con supporto al multiplayer, 18 squadre di baseball e la possibilità di personalizzare la propria squadra;

: un peculiare sportivo che propone al pubblico una versione decisamente peculiare del baseball, tra sfere che svaniscono e spettacolari colpi speciali. Il titolo arriva nella raccolta con supporto al multiplayer, 18 squadre di baseball e la possibilità di personalizzare la propria squadra; Spanky’s Quest: avventura che vede protagonista Spanky, personaggio caduto vittima della malvagia Mortisia. Intrappolato in una torre, dovrà farsi strada con la magia e la forza bruta per guadagnarsi la libertà;

Nuovi giochi NES

Ninja JaJaMaru-kun: Nei panni di un ninja, i giocatori sono chiamati a salvare al principessa Sakura dalla prigionia, in un dinamico aaction game mai pubblicato al di fuori del Giappone;

Disponibili da quest'oggi, mercoledì 26 maggio 2021, i nuovi giochi portano il totale dei titoli SNES e NES inclusi con Nintendo Switch Online a ben 104 produzioni.