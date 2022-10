Nintendo Switch Online, il catalogo N64 si arricchisce: pronti a solcare i cieli?

Un poco alla volta il catalogo di giochi Nintendo 64 offerti da Nintendo Switch Online si amplia sempre di più, offrendo ai fan tanti altri classici della console casalinga della Grande N risalente alla seconda meta degli anni '90.

Durante il Nintendo Direct di settembre 2022 la casa di Kyoto aveva confermato i giochi N64 in arrivo su Nintendo Switch Online, una lista comprendente opere di spessore quali 007 GoldenEye, i primi tre Mario Party e la serie di Pokémon Stadium. Ed il primo titolo di questa lista è prossimo al suo ritorno, fissato per il 13 ottobre 2022. A partire da questa data, i fan potranno nuovamente solcare i cieli con Pilotwings 64.

Seguito del primo Pilotwings pubblicato su Super Nintendo, l'episodio per N64 venne pubblicato come titolo di lancio della console nel 1996 in Giappone e Stati Uniti (il simulatore di volo esordirà in Europa nel 1997), offrendo ai giocatori tante nuove sfide a suon di girocotteri, jetpack, parapendii e lanci con il paracadute. L'opera ottenne anche un buon successo di critica e pubblico, imponendosi tra i titoli più apprezzati disponibili sulla console a 64-bit.

Il prossimo 13 ottobre sarà quindi un'ottima occasione per riscoprire questa piccola perla, in attesa dell'arrivo di ulteriori due titoli nel catalogo N64 per il 2022, ossia i primi due Mario Party. Intanto lo scorso settembre sono stati pubblicati tre nuovi giochi Mega Drive su Nintendo Switch Online, compreso l'iconico Earthworm Jim.