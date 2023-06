Nintendo Switch Online, un catalogo ricco come mai prima d'ora: arriva Fire Emblem su GBA

Il mese di giugno ha visto l'arrivo di quattro giochi per GBA, NES e SNES su Nintendo Switch Online. Il servizio a pagamento offerto da Nintendo non è mai stato così ricco di contenuti come mai prima d'ora e, come annunciato proprio nell'ultimo periodo, continuano ad arrivare grandi sorprese: Nintendo Switch Online si espande ulteriormente.

Insieme alla nuova ondata di contenuti sopracitata, che giunge a non troppo tempo di distanza dall'arrivo dei tre giochi di Mario per GBA su Nintendo Switch Online, la casa di Kyoto ha annunciato che il 22 giugno uscirà Fire Emblem su GBA. Parliamo, nel dettaglio, di Fire Emblem: The Blazing Blade, pubblicato sulla sopracitata console portatile nel corso del 2003. A vent'anni di distanza, dunque, è arrivato il momento di rivivere questa grande avventura.

Quello ormai prossimo alla sua release su Nintendo Switch Online + Pass aggiuntivo è stato il primo Fire Emblem a fare il suo esordio al di fuori del suolo nipponico, dando di fatto il via alla scoperta (per il pubblico occidentale, s'intende) di una delle IP Nintendo più apprezzate dagli amanti delle produzioni ruolistiche. Manca meno di una settimana dalla sua uscita ufficiale nel parco titoli offerto dalla compagnia con il servizio in abbonamento messo a punto per la scoperta e ri-scoperta dei grandi classici Nintendo - e non solo - approdati su alcune delle console che più hanno segnato in positivo il panorama videoludico.