Nintendo Switch Online: altri classici Treasure in arrivo tra i giochi Mega Drive e N64?

Da ottobre Nintendo Switch Online ospiterà i giochi Mega Drive e N64, Treasure si è detta molto soddisfatta di questa novità e due giochi della compagnia giapponese (Gunstar Heroes e Sin & Punishment) faranno parte della lineup di lancio ma altri titoli dell'azienda potrebbero arrivare in futuro.

A dirlo è lo stesso studio che che con un messaggio sui social parla di "altre aggiunte" in arrivo su Nintendo Switch Online, invitando i fan a tenere gli occhi aperti per eventuali nuove pubblicazioni dei giochi Treasure sulla piattaforma.

E del resto non sarebbe poi così strano considerando che Treasure ha pubblicato dei veri e propri classici sia su Mega Drive/Genesis che su Nintendo 64. Tra i giochi Mega Drive in arrivo oltre a Gunstar Heroes (confermato) possiamo ipotizzare il lancio di titoli come Alien Soldier, Light Crusader e Dynamite Headdy mentre su N64 si possono citare classici come Bangai-O e giochi apprezzati come Mischief Makers, con Sin & Punishment disponibile dal lancio.

Secondo alcuni rumor Nintendo Switch Online ospiterà anche i giochi Game Boy come parte del nuovo piano di abbonamento esteso, al momento però non ci sono conferme a riguardo e l'unica certezza è data dall'arrivo dei giochi N64 e Mega Drive a partire dal mese di ottobre.