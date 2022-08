Nintendo Switch Online: un nuovo classico N64 si aggiunge al catalogo

Nintendo ha annunciato che gli abbonati Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo potranno scaricare un nuovo gioco del catalogo N64 a partire dal 19 agosto, si espande così ulteriormente la lineup dei titoli Nintendo 64 disponibili sul servizio in abbonamento della casa di Kyoto.

Dopo Pokemon Snap, Kirby 64 The Crystal Shards e Banjo-Kazooie, un nuovo gioco N64 si aggiunge al catalogo e parliamo di Wave Race 64, uscito originariamente nel settembre 1996 in Giappone, a novembre dello stesso anno in Nord America e ad aprile 1997 in Europa come gioco di lancio della console a 64-bit.

Wave Race 64 è uno dei giochi più iconici della prima ondata di titoli per Nintendo 64, la serie Wave Race è nata su Game Boy nei primi anni '90 per poi approdare su N64 e infine su GameCube con Wave Race Blue Storm, titolo però incapace di riscuotere lo stesso successo commerciale dei predecessori.

Da allora, la serie è finita nel dimenticatoio e Nintendo non ha mai più sfruttato questa IP per nuovi giochi, si è parlato molto di un nuovo Wave Race per Nintendo Switch ma al momento nulla si è mai concretizzato e non ci sono rumor o indizi che possano effettivamente far pensare al lancio di un nuovo Wave Race.