Nintendo Switch Online: confermati i 60Hz per i giochi N64 in Europa

Dopo aver annunciato l'arrivo dei videogiochi N64 su Nintendo Switch Online, la casa di Kyoto conferma che le versioni europee dei titoli proposti nel Pacchetto Aggiuntivo dedicato alle opere più iconiche della ludoteca di Nintendo 64 gireranno a 60Hz su Switch.

A ribadirlo sono anche i curatori dei social di Nintendo Italia, specificando come "tutti i titoli per Nintendo 64 inclusi nel Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online sono giocabili in inglese e a 60Hz. Alcuni di essi offrono anche la possibilità di giocare alla versione PAL europea originale in altre lingue".

Il supporto ai 60Hz per i titoli N64 riproposti nel pacchetto di Nintendo Switch Online consentirà ai possessori della console ibrida di accedere a un'esperienza di gioco decisamente più fluida di quella che ha caratterizzato alcune versioni PAL originarie. Viene così smentito il report dei giorni scorsi che presagiva l'arrivo dei giochi N64 a 50Hz su Nintendo Switch Online.

A chi ci segue, ricordiamo che la lineup iniziale dei titoli N64 per Nintendo Switch includerà Super Mario 64, Dr. Mario 64, Yoshi's Story, Lylat Wars (Star Fox 64), WinBack, Sin & Punishment, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Mario Kart 64 e Mario Tennis 64, con altri giochi previsti al lancio nelle settimane successive.