Nintendo Switch Online: il controller N64 è sold out, nuove scorte nel 2022

Finora il nuovo abbonamento del servizio in rete di Nintendo non ha riscosso i favori del pubblico. Sappiamo infatti che Nintendo Switch Online Expansion Pack non piace, con il trailer di presentazione che ha toccato il record di dislike, oltre 100.000, mai raggiunto da un video pubblicato ufficialmente dalla Grande N.

I motivi di questa situazione sono collegati non solo ai prezzi raddoppiati (se non oltre in altri territori come quello americano) dell'abbonamento, ma anche per il malcontento a seguito dell'imperfetta emulazione dei giochi N64 su Nintendo Switch Online. Parlando a proposito dei giochi legati alla console a 64-bit della casa di Kyoto, arriva la conferma che le scorte per il pad N64 sono esaurite e non arriveranno ulteriori rifornimenti prima del 2022.

Il controller è disponibile solo attraverso lo store ufficiale di Nintendo, tuttavia in quello britannico viene riportato come "non disponibile", mentre lo shop americano segnala che "ulteriori controller saranno disponibili nel 2022". Nonostante l'introduzione dei giochi N64 sia avvenuta ad ottobre 2021, il relativo pad non ha goduto di una distribuzione più corposa, cosa che potrebbe far storcere il naso a più di un appassionato di lunga data che vuole godersi l'esperienza offerta dai titoli inclusi nel catalogo come se la stesse vivendo all'epoca della loro uscita nella seconda metà degli anni '90.

Al contrario, il controller per i giochi Mega Drive appare ancora nel negozio online statunitense, non risultando invece disponibile nell'equivalente UK. La speranza è che già ad inizio 2022 arrivino nuove scorte sostanziose che possano rendere felici i fan Nintendo.