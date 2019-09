Il controller SNES è ora acquistabile in Italia dagli abbonati Nintendo Switch Online

A circa due settimane dal lancio statunitense, il Controller SNES per Nintendo Switch è sbarcato ufficialmente anche in Italia.

La nuova versione dell'iconico pad può ora essere acquistata sul Nintendo eShop al prezzo di 29,99 euro da tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online, sottoscrizione premium della casa di Kyoto. Ogni confezione contiene un controller Super Nintendo Entertainment System wireless a grandezza originale e un cavo USB per la ricarica. Attualmente, la data di consegna prevista varia dal 2 all'11 ottobre. Tenete presente, in ogni caso, che per limitare speculazioni e la rivendita indiscriminata la casa di Kyoto permette l'acquisto di un massimo di 4 controller per account.

Il controller SNES rappresenta il miglior strumento per giocare con la libreria di giochi del Super Nintendo, accessibile a tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online dall'inizio di questo mese. Al momento sono inclusi 20 titoli, tra i quali sono inclusi The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Mario World, Super Mario World 2 Yoshi's Island, Star Foxe Super Metroid, ma molti altri si aggiungeranno in futuro. Il pad SNES è compatibile anche con i giochi per Nintendo Switch, a patto che questi richiedano soltanto l'uso dei pulsanti direzionali e dei pulsanti A/B/X/Y/L/R. La casa di Kyoto ha inoltre inserito un simpatico Easter egg nell'applicazione gratuita dei giochi SNES: collegando il controller in questione, vengono riprodotti i suoni di Super Mario World durante la navigazione!